19 Ağu 2021 - 09:03- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 09:51

Meteoroloji'den 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

80 KİLOGRAMA KADAR YAĞIŞ DÜŞECEK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde (Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Açıklamada sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

19 Ağu 2021 - 09:03 - Gündem

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