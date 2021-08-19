19 Ağu 2021 - 09:17- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 11:27

KOÜ rektörü Hülagü'den çarpıcı açıklama: Yüzde 80'i aşısız

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatanların %80'inin aşısız olduğunu belirtti
KOÜ rektörü Hülagü'den çarpıcı açıklama: Yüzde 80'i aşısız mask

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrenci kardeşlerim; Kocaeli Üniversitesi olarak biz çok önceden eğitimle ilgili bir karar alıp sizlere duyurmuştuk. Olağan üstü bir durum olup YÖK tarafından bağlayıcı bir karar verilmediği sürece, KOÜ senato kararımız aynen devam etmektedir.

Eylül ayının ilk haftasında KOÜ senato toplantısında eğitim nasıl ve hangi yöntemle yapılacağı nihai karara bağlanacaktır. Aşı konusunda gönüllük esası geçerlidir. Birebir yüz yüze uygulamalarda öğrencilerimizin mağdur olmaması için farklı yöntemleri konuşup alternatifler oluşturacağız.

Lütfen kırıcı söylemlerden uzak duralım. YÖK ve üst kurumlarla istişare edilip nihai uygulamalar hakkında açıklama yapılacaktır. Gönüllülük esasına uymayanlara alternatifler sunulacaktır. Hastanemizde yoğun bakımda yatanların %80'ini aşısız gruplar oluşturmaktadır.

Ülkemizde aşı çalışmalarına aktif katılan ve hastanede aktif çalışan bir akademisyen olarak aşı olmayı öneriyorum. Sağlıkla görüşelim inşallah..."

# aşı, eğitim, Kocaeli Üniversitesi

19 Ağu 2021 - 09:17 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
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Vatandaş - istatistik denen bir bilim var, madem açıklama yapıyorsun, bilimsel veri açıkla,kahvehane ağzıyla muğlak ifadeler ile konuşma,rakamsal olarak,kaç kişi aşı oldu,kaçına bulaştı,kaçı öldü,kaç kişi aşı olmadı,kaçına bulaştı,kaçı öldü,aşı olup yan etkilerinden sonradan kaç kişi vefat etti,halkının %100 ünü aşılayan,israil ve ingilteredeki vaka ve ölüm artışlarını,kalp krizinden ölüm artışlarını hangi bilimsel veri ile açıklayacaksın,umarım kanadada içinde GRAFEN olduğu için maskenin yasaklandığındanda haberin yoktur,birkaç gün önce DSÖ nün aşı konferansında aşının yan etkileri ile ilgili kısmı projektörden yanlışlıkla birkaç saniye duvara yansıdı,hemen kaldırıldı,tabiiki kameralar kayıt yaptı,internette okuda tüylerin diken diken olsun,rüzgar yapıp halka korku pompalamayın,dünya üniversite eğitimi bilime katkı istastikleri incelendiğinde türk bilim insanlarının katkısı %1, verilere bakabilirsiniz ,siz bu yüzde birin içindemisiniz, sayın gülagü hocam,acaba uzman olduğunuz alanda uluslar arası makaleniz varmıdır,her mikrofonu gören konuşuyorda ondan şeyettimdi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Ağustos 09:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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