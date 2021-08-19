KOÜ rektörü Hülagü'den çarpıcı açıklama: Yüzde 80'i aşısız

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrenci kardeşlerim; Kocaeli Üniversitesi olarak biz çok önceden eğitimle ilgili bir karar alıp sizlere duyurmuştuk. Olağan üstü bir durum olup YÖK tarafından bağlayıcı bir karar verilmediği sürece, KOÜ senato kararımız aynen devam etmektedir.

Eylül ayının ilk haftasında KOÜ senato toplantısında eğitim nasıl ve hangi yöntemle yapılacağı nihai karara bağlanacaktır. Aşı konusunda gönüllük esası geçerlidir. Birebir yüz yüze uygulamalarda öğrencilerimizin mağdur olmaması için farklı yöntemleri konuşup alternatifler oluşturacağız.

Lütfen kırıcı söylemlerden uzak duralım. YÖK ve üst kurumlarla istişare edilip nihai uygulamalar hakkında açıklama yapılacaktır. Gönüllülük esasına uymayanlara alternatifler sunulacaktır. Hastanemizde yoğun bakımda yatanların %80'ini aşısız gruplar oluşturmaktadır.

Ülkemizde aşı çalışmalarına aktif katılan ve hastanede aktif çalışan bir akademisyen olarak aşı olmayı öneriyorum. Sağlıkla görüşelim inşallah..."