19 Ağu 2021 - 09:29- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 09:32

Kartepe Arslanbey'de 3+1 108 m² daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe Arslanbey'de 3+1 108 m² daire icradan satılık

19 Ağu 2021 - 09:29 - Gündem

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