19 Ağu 2021 - 09:45- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 09:48

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor!

Kabine bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları toplantıda öncelikli başlıklar arasında yer alacak. Afganistan'daki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor! mask

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.30'da toplanacak. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek. Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.
# sağlık, aşı, eğitim, fahrettin koca, cumhurbaşkanı

19 Ağu 2021 - 09:45 - Gündem

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