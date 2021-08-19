CHP Kocaeli binasına ‘Sınır Namustur’ pankartı

Objektif - tabiki sınır namustur ama başka ülkenin topragını işgal ederkende namustur, birine onay verip birine karşı çıkmak nedir peki, Türk ordusu neden suriye topraklarında? suriye ordusu askerimizi vursa haklımı haksızmı? cihatcı çetelerle birlikte omuz omuza suriyede neişimiz var? hee pardon abd öyle istiyor onu unutmuştum.