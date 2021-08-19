Hülagü’nün ‘aşı olmayanın derslere girmesinin imkanı yok’ sözlerine tepki

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Saadettin Hülagü’nün üniversiteye girişte ‘ aşı zorunluluğu’ hakkında, “Üniversitede aşı olmayanın derslere girmesinin imkanı yok. HES Kodu, aşı kodu olmayanı birebir derslere almayacağız.” sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan KOÜ Rektörü Hülagü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır” sözlerine rağmen böyle bir açıklama yapması şaşkınlık yarattı.

“KENDİ CEBİNDEN Mİ KURDUN?”

Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden ‘senkimsinhaddinibilhulagu’ etiketi altında 20 bin gönderi paylaştı. Bazı kullanıcılar ‘toplumu ayrıştırmaya izin vermeyelim’ ifadelerinde bulunurken bazıları ise bu durumun eğitim hakkına müdahale olduğunu savundu. Bir kullanıcı ise, “Sanki babasının malı. Kendi cebinden mi kurdun o üniversiteyi? Hangi hakla aşı olmayanları almam diyebilir bir devlet memuru? Hangi kanun ve yetkiye dayanarak? Krallık olmasa da kralcılar çok ülkede” dedi.

“EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDA KARARA BAĞLANACAK”

Tepkiler üzerine Hülagü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hülagü açıklamasında, “ Kocaeli Üniversitesi olarak biz çok önceden eğitimle ilgili bir karar alıp sizlere duyurmuştuk. Olağanüstü bir durum olup YÖK tarafından bağlayıcı bir karar verilmediği sürece, KOÜ senato kararımız aynen devam etmektedir. Eylül ayının ilk haftasında KOÜ senato toplantısında eğitim nasıl ve hangi yöntemle yapılacağı nihai karara bağlanacaktır. Aşı konusunda gönüllük esası geçerlidir. Birebir yüzyüze uygulamalarda öğrencilerimizin mağdur olmaması için farklı yöntemleri konuşup alternatifler oluşturacağız” dedi.

“AŞI OLMAYI ÖNERİYORUM”

“Gönüllülük esasına uymayanlara alternatifler sunulacaktır” diyen Hülagü, “Lütfen kırıcı söylemlerden uzak duralım. YÖK ve üst kurumlarla istişare edilip nihai uygulamalar hakkında açıklama yapılacaktır. Gönüllülük esasına uymayanlara alternatifler sunulacaktır. Hastanemizde yoğun bakımda yatanların yüzde 80’ini aşısız gruplar oluşturmaktadır. Ülkemizde aşı çalışmalarına aktif katılan ve hastanede aktif çalışan bir akademisyen olarak aşı olmayı öneriyorum” ifadelerine yer verdi.