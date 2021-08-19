Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış sebebi ile 10 dakika içinde D-100 Karayolu başta olmak üzere, birçok yol göle döndü. Su baskını sebebi ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu’nda yağış sebebi ile kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Yağışın durması sonrasında, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ekipleri tahliye çalışması başlattı.
19 Ağu 2021 - 10:49- Gündem Güncelleme: 19 Ağu 2021 - 10:52
10 dakika süren kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi
Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebi ile D-100 Karayolu başta olmak üzere, yollar 10 dakika içinde göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği D-100 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.