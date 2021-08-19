Otomotiv devi üretime ara veriyor

Bloomberg’e konuşan şirket sözcüsüne göre, fabrika 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime ara verecek. Toyota Türkiye internet sitesine göre Toyota Motor Manufacturing Turkey fabrikası yılda 280 bin üretim kapasitesine sahip ve Japon markanın Avrupa’daki en büyük üreticisi durumunda. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Bloomberg HT yayınında üretim tarafında bu aksaklıkların sıkıntı yarattığını, bununla birlikte söz konusu girdilerin otomobillerden çıkarılmamaya çalışıldığını söylemişti. Bozkurt, sektörde şu an büyük en büyük sıkıntının müşteri talebine cevap verememek olduğunu, markaların elinde talebi karşılayacak kadar araç olmadığını belirtmişti.