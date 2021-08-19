19 Ağu 2021 - 11:12- Ekonomi G: 19 Ağu 2021 - 11:13

ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor
ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor mask

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. ASELSAN’ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başladı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN’ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapıldı.  

Türk Telekom’un yerli ürüne desteği artarak sürüyor

Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretimin payını arttırmak ve 4.5G ile başlayan süreçte haberleşme teknolojileri için yapılacak yatırımların yerli ve millî kaynaklarla karşılanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan tüm projelere Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom tarafından verilen destek, 2021 yılında da artarak sürüyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi. 

 ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

19 Ağu 2021 - 11:12 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.216.770 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CNC TEZGAH OPERATÖRÜ

-  CNC Torna ve CNC Torna İşleme Merkezi kullanabilen -  Tezgahtaki gerekli ayarlamaları yapabilen ve programı yazarak tek başına kullanabilen -  ...

Elemanlar alınacaktır

VANASAN VANA FITTINGS  VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.  firmamızda çalıştırılmak üzere, aşağıdaki niteliklerde çalışma arkadaşları alınacaktır.  TORNA OPER...

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KSO Meclisi’ne Prof. Dr. Oral Erdoğan konuk oldu mask
KSO Meclisi’ne Prof. Dr. Oral Erdoğan konuk oldu
DASK'tan yüzde 100 sigortalılık hedefi mask
DASK'tan yüzde 100 sigortalılık hedefi
131 milyon TL kâr yazdı mask
131 milyon TL kâr yazdı
Akbank, AIIB’den kaynak sağladı mask
Akbank, AIIB’den kaynak sağladı
Çinli şirket Gebze’de üretime başladı mask
Çinli şirket Gebze’de üretime başladı
Enerji Bakanlığı, sel bölgesinin elektrik faturasını 3 ay erteledi mask
Enerji Bakanlığı, sel bölgesinin elektrik faturasını 3 ay erteledi
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL