19 Ağu 2021 - 11:15- Yaşam G: 19 Ağu 2021 - 11:17

Paslanmaz Su Depoları Hakkında Merak Edilenler
Paslanmaz Su Depoları Hakkında Merak Edilenler mask

Tüm canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için suyun önemi büyüktür. Günümüzde küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişiklikleri suyun azalmasında da etkili olmaktadır. Suyun sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi, ileriye yönelik yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için hayati bir öneme sahiptir. Paslanmaz su depoları, suyun hijyenik olarak muhafaza edilebildiği bir depolama çözümüdür. Peki, paslanmaz su deposu nedir? Paslanmaz su depoları nerelerde kullanılır? Paslanmaz su deposu fiyatları nedir? Paslanmaz su depolarının montajı nasıl yapılır? Paslanmaz su depolarının temizliği nasıl olur? İşte, paslanmaz su depoları hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları…

- Paslanmaz su deposu nedir?

Paslanmaz su deposu, Aısı 304-316 kalite paslanmaz çelikten üretilen depolama ürünleridir. Paslanma yapmayan özelliğe sahip olan bu ürünler, argon kaynak tekniğiyle imal edilir. Su deposunun kaynak bölgelerinde, iç ve dış yüzeylerinde paslanma olmaz. Paslanmaz su depoları kirlenmeden ve koku yapmadan, suyu en sağlıklı şekilde depolar. Sunduğu tüm bu avantajları sayesinde de, en çok tercih edilen su depolarından biridir.

- Paslanmaz su depoları nerelerde kullanılır?

Paslanmaz su depoları; iş yerlerinde, fabrikalarda, şantiyelerde, okullarda, yurt ve kreşlerde, hastanelerde, tarım ve hayvancılıkta, plazalarda sıklıkla tercih edilen ürünlerdir. Su depolama sorununu çözen bu ürünler farklı model ve boyutlarda üretilmektedir.

-  Paslanmaz su deposu fiyatları nedir?

Günümüzde yaygın olarak tercih edilen paslanmaz su depoları, farklı model ve ebatlarda üretilmektedir. 500 lt, 1 ton, 2 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton ve 20 ton gibi farklı ölçülerde üretimi gerçekleştirilebilen paslanmaz su depolarının fiyatları da, hem ebatına hem de modeline göre farklılık göstermektedir. Su deposu fiyatları hakkında güncel bilgi alabilmek için Aslanlar Paslanmaz Metal Sanayi satış departmanıyla iletişime geçebilirsiniz.

- Paslanmaz su depolarının montajı nasıl yapılır?

Paslanmaz su depolarının montajı üretici firmalar tarafından yapılmaktadır. Su deposunun yerleştirileceği ortam uygunsa, montajı önceden yapılarak taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir. Fakat su deposunun kalacağı yer sıkıntılıysa, uzman elemanlar gelerek ölçü almaktadır. Alınan ölçü dahilinde su deposunun parçaları taşınarak yerinde montaj işlemi yapılmaktadır. Uygun parçalar yerinde birleştirilerek paslanmaz su deposunun montaj işlemi tamamlanmaktadır.

Paslanmaz su depolarının temizliği nasıl yapılır?

Hijyenik olmayan sular, bulaşıcı hastalıkların oluşmasına yol açar. Dünya sağlık örgütü, kirli ve sağlığı tehdit eden suların, ölümü sebep olanlar listesinde  sigara ve alkolden sonra altıncı sırada yer aldığına dikkat çekmektedir. Günümüzde de, su deposu temizliği son genelgelerle yaptırılması zorunlu bir hizmet haline gelmiştir. Su deposu dezenfekte işlemi sadece genelgelere uymak için değil, en öncelikli sağlık olarak yaptırılmalıdır. Su deposu temizliği ve dezenfekte işlemi için Aslanlar paslanmaz, değerli müşterilerine gerekli hizmeti sunmaktadır. Suların hijyenik olarak depolanabilmesi için su deposu temizliğinin de düzenli olarak yaptırılmasının önemi büyüktür.

 

19 Ağu 2021 - 11:15 - Yaşam

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