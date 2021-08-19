Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı

Yangın, sabaha saatlerinde Başiskele Damlar Mahallesi Gencer Sokak Çamlık Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre binanın çatı kısmından çıkan alev ve dumanları gören site sakinleri durumu 112 Acil Yardım Hattı’na bildirdi. Numara 47’de bulunan R.Ç. isimli şahsa ait olduğu ve içerisinde Pakistan uyruklu Muhammet İslam ve ailesinin kiracı olarak kaldığı eve ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahalede bulundu. Henüz çıkış nedeni öğrenilemeyen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürürken, çatıda çıkan yangın nedeniyle 2’inci ve 3 ‘üncü katı hasar gördü. Ekipler yangınlar ilgili inceleme başlattı.Özgün ERBULAN