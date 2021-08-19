“Aşı yaptırmayanlar neredeyse hain ilan edilecek”

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı,Ahatlı köyünde MKYK Üyesi Uzman Klinik Psikolog Miktad Ertem’i dinledi. Vaka sayılarının çok artmasıyla gündeme getirilen korona aşısının zorunlu tutulması tartışmalarına YRP MKYK ÜyesiMiktad Ertem; Endonezya, Tayland ve İngiltere örneklerini vererek, bu ülkelerde aşılama başladıktan sonra vaka ve ölüm sayılarının arttığını, bunun özellikle bilim insanları tarafından izaha muhtaç olduğunu söyledi.

“AŞIDAN SONRA ÖLÜ SAYISI ARTTI”

Ertem, “ Aşı yaptırmayan 20 milyondan fazla vatandaşımız adeta dışlanma, vatan haini ilan edilme tehdidi ile karşı karşıya. Bu kabul edebileceğimiz bir durum değil. Her şeyden önce zorunlu aşıda diretenlerin şunu açıklaması gerekiyor: Endonezya'da aşılama başlayana kadar 818 bin vaka 25 bin ölü sayısı görüldü. Aşılamanın yapıldığı ilk 6 ay sonunda 3 milyon 239 bin vaka, 86 bin 800 ölü sayısına ulaşıldı. İstatistikler aşılamanın vakayı önleyemediğini gösteriyor” dedi.

“KARMAŞAYA YOL AÇAR”

Zorunlu aşının anayasaya aykırı bir durum olduğunun altını çizen Ertem, “Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması hem anayasaya hem de insan haklarına aykırıdır. Basında sıkça dillendirilen aşı olmayanların AVM'ler, restoranlar, kamu kurumları, okullar ve toplu taşımaya alınmaması gibi bir durumun uygulanması halinde büyük bir kaosa sebep olur. Toplumsal karmaşaya yol açacak son derece tehlikeli bir durumdur” dedi.

“AŞI DEĞİL, AŞI ADAYI”

Mevcut aşıların bilimsel süreci tamamlanmadan kullanıma sokulduğunu dolayısıyla aşı sayılamayacağını beyan eden Miktad Ertem, Birçok bilim adamının dediği gibi bu sıvılara aşı değil aşı adayı demek daha doğru olur” ifadelerine yer verdi.