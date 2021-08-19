TEMAD Gölcük’ten sel mağdurları için yardım kampanyası

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, sel mağduru vatandaşların yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.Geçtiğimiz gün başlayan nakdi yardım kampanyasına TEMAD Gölcük Şubesi üyeleri ve hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tülü, “Ülkemizde sel felaketi yaşanmadan önce bizler orman yangınları nedeniyle bir kampanya başlatacaktık. Fidan dikme kampanyası yapar, hatta toplanan yardımlarla fidan alıp yangın bölgesine götürürüz diye planlamıştık ama sel felaketi olunca bu kampanyamızı erteledik. Bizler de TEMAD Gölcük Şubesi ailesi olarak sel mağduru kardeşlerimiz için nakdi yardım kampanyası başlatma kararı aldık. 20 Ağustos’a (bugüne) kadar toplanan nakdi yardımlarımızı Kaymakamlığa ya da Valiliğin ilgili birimine teslim edeceğiz. Biz deçorbada tuzumuz olsun istedik” dedi.