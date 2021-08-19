İşeri: Doğa ile savaş halindeyiz

CHP Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, “Ülke olarak ne yazık ki zor günlerden geçiyoruz. Son günlerde yaşadığımız doğal afetler, doğayla savaş halinde olduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır. Dere yataklarına yapılan evler, çarpık yerleşimi beraberinde getirmektedir. Sonuçta bunun her zaman yenileni biz insanlar oluyoruz. Bu sebeple sel felaketi bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
“BEKLENEN DEPREMDEN KOCAELİ DE ETKİLENECEK”
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin acılarının hala yüreklerde olduğunu belirten Başkan İşeri, “Türkiye’yi bekleyen yıkıcı deprem tehlikesihala sürmektedir. Beklenen İstanbul depreminde Kocaeli’nin de etkileneceği apaçık ortadadır. Yaşadığımız 1999 depremlerinden sonra orta hasarlı binaların yıkılma riskinin fazla olduğunu, bu nedenle güvenli yaşam alanlarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Olası deprem zararını önlemek için aklımızı ve bilimi kullanarak riski azaltmak için yeni projeler geliştirmek gerekiyor” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.