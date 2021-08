Köprübaşı Arpalı Köyü’nden MHP Körfez’e ziyaret

Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İdris Virdil, Başkan Yardımcısı Rasim Kırveli, Yönetim Kurulu Üyeleri Servet Bayram ve Ali Paşa Virdil MHP Körfez İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Başkanı Zeki Gürsu, “Her zaman STK’ların yanında olduğumuz gibi, Körfez Trabzon Köprübaşı Arpalı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneğimizin de her zaman yanındayız. Bu derneği de yakinen takip ediyorum. Sosyal bir dernek olmakla beraber, her türlü programda son zamanlarda aktif rol almaktadırlar” dedi.

“PARTİDEN HEP FAYDA GÖRDÜK”

Dernek Başkanı İdris Virdil ise, “MHP bu ülkenin dinamosudur. Her zaman devletin yanında olan ülkemiz için her türlü mücadeleyi veren, fedakarlığı yapan bir partidir. Bizler her zaman MHP Körfez Teşkilatı’ndan fayda gördük. Her zaman fikir birliği yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başkanımıza da misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim” şeklinde konuştu.