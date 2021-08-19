Şoförler Odası ile İzmit Fen Bilimleri’nden eğitim protokolü

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya ile İzmit Fen Bilimleri Kurumu Müdürü Ayşegül Akman eğitim protokolü imzaladı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Sınava Hazırlık Kursları’nda dersler 24 Ağustos tarihinde başlıyor. Sınava Hazırlık Kursları ücretlerinde liste fiyatları üzerinden üye ve özel indirimler sağlanacak. 7-8-9-10-11-12 mezun sınıfları için İzmit Fen Bilimleri Kurumu ile özel indirim anlaşmasından yararlanmak isteyenler için İrtibat No: 0 262 331 8525