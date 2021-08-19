Derince Kent Konseyi’nde Akbulak dönemi

Derince ilçesinde ki Yelken CafeRestaurant’ta gerçekleştirilen kongreye Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanı Öztekin Kaşukçi, Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri, Siyasi Partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, Bölge STK’larının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Kongre divanının oluşturulması ile başlanan kongre Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

AKBULAK VE YÖNETİMİ OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ

Programda ilk olarak söz alan mevcut başkan Hasan Malo, bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında davetlileri bilgilendirerek, bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Yeni seçilecek olan yönetime de başarılar dileyen Malo’nun konuşmasının ardından ise gelir gider bütçesi ibraz edilerek oylandı. Akabinde ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Aygün’ün konuşması sonrasında ise divan tek liste ile gerçekleşen kongrede açık oylama gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda ise oy birliği ile Ertekin Akbulak ve yönetimi resmen Derince Kent Konseyi’ne seçilmiş oldu.

“TECRÜBELİ BİR EKİPLE YOLA ÇIKIYORUZ”

Seçim sonrası alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Yeni Konsey Başkanı Ertekin Akbulak bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Herkese teşekkürlerini sunan Akbulak: “Kent Konseyi ve benzeri kurumlar hiç şüphesiz tecrübe isteyen, üst ve alt kurumlarla ahenk içerisinde çalışma gerektiren bir kurumdur. Şahsım ve yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarım bu tecrübeye sahip. Ben, daha önce Kocaeli Amatör Sporlar Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği ve Basın Sözcülüğü, aynı zamanda Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum. Ayrıca Kocaeli Kars İli Derneği kurucu başkanlığı ve hala devam eden başkanlık görevim, Plajyolu Spor Kulubü Başkan Vekilliği görevlerim devam etmekte. Dolayısıyla STK nedir, ne yapılması gerekir? Bilincine sahip birisiyim. Ve yine yönetim kuruluna aday olan her isim en az benim kadar hatta benden daha çık tecrübeye sahip kişilerden oluşmakta” dedi.

“MAHÇUP ETMEYECEĞİZ”

Biz, bu dönem şanslıyız diyen Akbulak ayrıca “Hizmete bir ömür adamış, ali-cenap kişilikleriyle tanınan Derince Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız var. İlçemiz ve kentimiz için çıkacak projelerde her daim cömertlikleriyle bizlerin yanında olacaklarından hiç şüphemiz yok. Bizlerde, siz değerli Sivil Toplum Örgütleriyle her daim iletişim içerisinde olup, üst ve alt makamlarla senkronize halinde çalışacağız. Şimdi müsaadenizle kimlere oy vereceğinizi görmeniz açısından Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımı sahneye davet ediyorum. Evet, biz buyuz, bir ekibiz ve hizmet için varız. Teveccüh göstermeniz durumunda ne sizlere ne de kıymetli büyüklerimize mahcup olmayacağız. Tekrardan teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.BaşkanAkbulak’ın konuşmasının ardından ise program; yeni yönetim ve protokolün de katılımı ile toplu resim çekimi ile son buldu.

İŞTE DERİNCE KENT KONSEYİNİN YENİ YÖNETİMİ

Ertekin Akbulak (Başkan)Mine Karakuş, Mecit Amil, İbrahim Deniz, Emine Altındağ, İrfan Yoloğlu, Ufuk İlbey, Alper Gültekin, Nuri Sancak, Simge Yazıcı, Musa Ceylan, Şaban Eraslan, Ünal Köprülü, Erkan Tokuç, Anıl Aydemir Ertürk, İlhan Yıldız, Satı Sarıkaya, Mukadder Öztürk, Taner Çetinkaya, Halil Kabakçı, İsmet Arguç, Ali Sağıroğlu, Bilal Eraslan