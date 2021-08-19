KESK: 20 milyonluk kitleyle dalga geçildi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2 Ağustos’ta başlayan yaklaşık 4,2 milyon kamu emekçisi, 2,2 milyon emeklisinin aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zam oranlarının belirleneceği 6. Dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde yapılan zam teklifinin revize edilmesi için Edirne ve Batman’dan Ankara’ya doğru yola çıktı. Edirne’den çıkan KESK üyeleri bugün Kocaeli’ye ulaştı. İzmit’te bulunan Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirilirken KESK’e KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Etem Kartal, TMMOB İKK Sekreteri Murat Kürekci, Tüm-Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, Eğitim-Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, CHP İl Yöneticileri ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve sendikalar katılım gösterdi. Açıklamanın ardından KESK’liler Yalova’ya yürümek için yola çıktı.

“50 MİLYONA YOKSULLUK SINIRI ALTINDA BİR YAŞAM”

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ülkeyi yönetenler yıllardır “Büyümede rekor kırdık” dediler. “Dünya bizi kıskanıyor” dediler. Ama büyüdüğünü söyledikleri Türkiye’de bizim payımıza yıllardır çocukların bile inanmadığı TÜİK enflasyonuna bağlanmış düşük maaşlar, sefalet ücretleri düştü. Çalışanların neredeyse yarsının asgari ücrete mahkum edildiği, ucuz emek cennetine çevrilmiş bir ülke düştü.Karın tokluğuna, düşük maaşlarla, sefalet ücretleri çalıştırılan hep bizler olduk. Dünyanın kıskandığını iddia ettikleri Türkiye’de: 84 milyonluk nüfusun 16 milyonuna açlık sınırı altında, 50 milyonuna yoksulluk sınırı altında bir yaşam düştü.

“AÇIKÇA DALGA GEÇİLDİ”

Dünyanın kıskandığını iddia ettikleri Türkiye’de: üretime değil, borçlanmaya, betonlaşmaya dayalı insan ve doğa düşmanı model her gün daha yıkıcı hale geldi. Kamucu anlayışta, sosyal devlette koskoca gedikler açıldı. Bunun bedelini de söndürülemeyen yangınlarla, her gün bir yerde ortaya çıkan sellerle, felaketlerle hepimiz ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Sermaye yanlısı, emek karşıtı bu zihniyet 3 buçuk milyon kamu emekçisini, 2 milyon kamu emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerine de aynen yansımıştır. Siyasal iktidar 12 Ağustos’ta Çalışma Bakanı tarafından yapılan teklifle aileleri ile birlikte 20 milyonluk devasa bir kitleyle açıkça dalga geçilmiştir.

“BU TEKLİFİN ADI TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ DEĞİLDİR”

Defalarca altını çizdik. Bu ülkenin emekçi sınıflarını, dar gelirli vatandaşlarını ezen TÜİK enflasyonu yani resmi enflasyon değildir. Çünkü bu ülkede resmi enflasyonun yaşanan gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını, Ali Cengiz oyunları ile takla attırılan sanal rakamlardan ibaret olduğunu bilmeyen yoktur. Bizleri yıllardır ezim, ezim ezen, reel gelirimizi eriten sokakta, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız hayatın gerçek enflasyonudur.Dolayısıyla TÜİK’in sanal enflasyon rakamları bir ölçüt olmaktan çoktan çıkmıştır. Yılardır yaşadığımız kayıpları görmek için açlık ve yoksulluk sınırı verilerine, temel tüketim maddelerine gelen zamlara, maaşlarımızın döviz ve altın karşısındaki değerine bakmak yeterlidir. Yaşadığımız kayıpları görmeyen, sadece hedeflenen resmi enflasyon rakamlarına indirgenen bu teklifin adı “Toplu Sözleşme Teklifi” değildir.

“YOKSULLUK, GÜVENCESİZLİK TEKLİFİ”

Açlık sınırının 3 bin, yoksulluk sınırının 9 bin 500 TL’yi bulduğu, yaşanan gerçek hayat pahalılığının yüzde 40’ı aştığı koşullarda aileleri ile birlikte 20 milyonluk devasa bir kitleye yapılan bu teklifin adı sefalet, yoksulluk, güvencesizlik teklifidir. Dolayısıyla hiç kimsenin bu teklife değer yükleme çabasına girmeye, “maaş artışlarının üzerine bir, iki puan ilave edilirse çözülür” yaklaşımı sergilemeye, kamu emekçilerinden gizli kapalı kapılar ardında pazarlıklar yürütmeye, kamu emekçilerinin temel hiçbir sorununu çözmeyen teklifleri kabul etmeye hakkı yoktur. Pandemi sürecinde daha fazla derinleşen kriz sonucunda gıda, barınma, su, ısınma gibi en temel giderlerini karşılamakta zorlanan tüm yurttaşlara Temel Gelir Güvencesi verilmesini istiyoruz.

“MAAŞIMIZ CEBİMİZE GİRMEDEN BUHARLAŞIYOR”

İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. hiçbir kamu emekçisi hanesi yoksulluk sınırı altında kalmasın diyoruz.Vergide adalet istiyoruz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını istiyoruz. Otomotiv sektöründe bile ÖTV indirimi yapılırken bordoluların maaşlarından-ücretlerinden peşin peşin kesilen gelir vergisinin her yıl daha fazla artırılmasına artık yeter diyoruz. Maaşımızın cebimize girmeden buharlaşmasına neden olan Gelir Vergisi adaletsizliğine son verilmesini istiyoruz. Boş vaatlerden, defalarca verilen sözlerin yıllarca ertelenmesinden bıktık. güvenceli istihdam, güvenli gelecek istiyoruz. Hiç kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, kariyer ve liyakatin esas alındığı, sendikal hak ve özgürlüklerimizin önündeki engellerin kaldırıldığı demokratik, adil bir çalışma yaşamı istiyoruz.Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemi İstiyoruz.

“HAK VERİLMEZ MÜCADELE İLE ALINIR”

Artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Bilin ki bu dönem diğer konfederasyonların özellikle maaş artışı tekliflerinde KESK’in teklifine yakın rakamlar sunar pozisyona gelmesi sizin tabandan yarattığınız baskının eseridir.Ancak bu yeterli değildir. Aslolan, ekonomik, sosyal, özlük haklarımızda yaşadığımız kayıpların doruk noktasına çıktığı bu kritik dönemde taleplerimiz için birlikte mücadelenin yine tabandan büyütülmesidir. Bu karanlık tablodan tek çıkış yolu yetkinin asıl sahiplerinin kamu emekçilerinin ve emekliklerinin ortak sorunları için bir araya gelmesinden, “hak verilmez mücadele ile alınır” ilkesi ile ortak mücadeleyi yükseltmesinden geçmektedir. Bunun için ayrım yapmaksızın hepinizi insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam- güvenli gelecek, demokratik- adil bir çalışma yaşamı, halktan yana bir kamu hizmeti, grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı gerçek bir toplu pazarlık sistemi için birlikte mücadele etmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz. ”