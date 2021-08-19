19 Ağu 2021 - 14:47- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 14:49

Kocaeli’nin turizm filmi hazır 

“Show Me Turkey” Kocaeli çekimleri tamamlandı. Çekimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği birçok doğa harikası yerler ağırlıkta.
Kocaeli’nin turizm filmi hazır  mask

Türkiye'yi dünyaya tanıtmak amacıyla hazırladığı ‘’Bana Türkiye’yi Göster’’ adında sinematik video projeleriyle adını duyuran ünlü Sinematograf ve Fotoğrafçı Halil Bekar, Kocaeli’nin doğa harikası köşelerinde çekimler gerçekleştirdi. Bu köşeler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm Türkiye’ye kazandırdığı Sekapark, Ormanya gibi hizmetler bulunuyor.

BU FİLM KOCAELİ’Yİ DÜNYAYA TANITACAK

Kocaeli’nin doğa harikası güzelliklerinin, Karadeniz sahillerinin, kanyonlarının, yaylalarının, gastronomi değerlerinin yer aldığı eşsiz güzellikteki tüm çekimleri Halil Bekar ve ekibi tarafından kış, ilkbahar ve yaz aylarında çekilerek tamamlandı. Şehrimizde yapılan kayak, dalga sörfü, sualtı dalışı, yamaç paraşütü, su kayağı, kaya tırmanışı gibi sporların da yer aldığı videoda aksiyon çekimleri fpv drone ile gerçekleştirildi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VURGULANACAK

Çekimler sırasında Kocaeli’nin tescillenen lezzetlerine de yer verildi. İzmit pişmaniyesi yapım aşaması ve taş fırınlarda pişen sıcak İzmit simidi çekimleri de gerçekleştirildi. Coğrafi işaret ile işaretlenen ürünler arasında yer alan bu lezzetlerin dışında bir diğer tescilli ürün, Kocaeli’nin el dokuma Hereke Halısı’nın da çekimleri yapıldı. Ayrıca videoda mancarlı pide ve Alaybey Köyü bölgesinde yaygın olan gözleme taşı gibi Kandıra’nın değerlerine de yer verildi.

DÖRT MEVSİM TURİZM CENNETİ

Kocaeli’nin on iki ilçesinin karış karış görüntülendiği bu çekimlerde kış turizmi ile ön plana çıkan Kartepe, En iyi ekololik destinasyon Ormanya,  mavi ve yeşil uyumu ile Başiskele, yaz turizmi ve mavi bayraklı plajları ile Kandıra, tescilli halısı ile Hereke, Sekaparkı ile İzmit ve bunların yanı sıra Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Saat Kulesi, ve Kasr-ı Humayun gibi ilimiz için önemli bir çok tarihi değerin de çekimleri gerçekleştirildi.

KOCAELİ’NİN YURTDIŞI TANITIMINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Yıllardır sanayi şehri algısı ile karşı karşıya kalan Kocaeli, şehrin doğa turizm potansiyelinin ve kültürel değerler bakımından zengin bir şehir olduğunu bu tanıtım filmi ile tekrar duyurmuş olacak. İngilizce seslendirilen filmde, Türkçe altyazı bulunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü ekiplerince mihmandarlık edilen çekimlerde Kocaeli’nin tüm değerlerinin görücüye çıkması sağlandı.
# Başiskele, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa, Sanayi

19 Ağu 2021 - 14:47 - Gündem

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