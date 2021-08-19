Atakan Taksi artık yeni yerinde

İzmit’te Yürüyüş Yolu Projesi Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Simge Mat İnşaat Firması tarafından yapılan proje kapsamında yıllardır aynı yerde hizmet veren Atakan Taksi’nin yeri değiştirilmişti. Eski durağın hemen karşısında bulunan Kuveyt Türk’ün köşesinde hizmet veren Atakan Taksi sürücüleri için yeni durak inşa ediliyor. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Atakan Taksi bundan böyle Kuveyt Türk’ün önünde bulunan yeni yerlerinde devam edecek.