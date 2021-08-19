Denize girme yasağını çiğneyenlere para cezası

Kocaeli Valiliğinden yapılan açılmada, yaz mevsimi nedeniyle deniz, dere, ırmak, gölet, baraj gibi yerlerde boğulma olayları meydana geldiği ve can kayıpları yaşandığı hatırlatıldı. Yaz mevsimi nedeniyle yaşanan boğulma vakalarının önlenmesi için alınan tedbirlere değinilen açıklamada, bu kapsamda, denize girilmesi yasaklanan bölgelerin tespit edilmesi, bu yerlerde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşların can güvenliği ile alakalı olarak alınacak önlemlere ilişkin yeni kararlar alındığı belirtildi.

- "İDARİ PARA CEZASI İŞLEMİ UYGULANACAKTIR"

Kocaeli'de denize kıyısı olan ilçelerin sınırları içerisindeki deniz kenarlarında, denize girilmesi uygun olmayan alanlara, sorumlu belediyeler tarafından "Dikkat! bu alanda denize girmek yasaktır" levhaları konulacağı ve gerekli diğer güvenlik tedbirlerinin alınacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denize girilmesi uygun olan ve halk tarafından yoğun olarak kullanılan plajlar ve diğer izinli alanlarda ise önceden elde edilen bilgilere ve meteorolojik verilere göre hava şartlarının uygun olmayacağının ve denize girmenin can güvenliği riski oluşturacağının değerlendirildiği durumlarda, ilgili kurumlarla istişare edilerek mahalli mülki amir tarafından şartlar normale dönünceye kadar denize girilmesi yasaklanabilecek ve bu karar çeşitli vasıtalarla ilan edilecektir. Kurallara uymayanlar ve yetkililer tarafından güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 11. maddesi gereğince 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine i cİdari yaptırım cezaları kolluk kuvvetleri (Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik) ve il, ilçe belediye zabıtaları tarafından mahallin mülki amiri onayı ile uygulanacaktır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak alınan bu genel emrin uygulanmasına ve yerine getirilmesine, aykırı davrananlar, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca idari para cezası işlemi uygulanacaktır."