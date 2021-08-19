19 Ağu 2021 - 14:58- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 15:47

Fabrika önünde 'taciz' suçlaması sonrası işten çıkarılma eylemi

Demirören Haber Ajansı
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Fabrika önünde 'taciz' suçlaması sonrası işten çıkarılma eylemi mask

Çayırova TAYSAD Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında çalışan iki kadın işçi, geçen hafta bir çalışan tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını iddia ederek durumu yönetime bildirdi. Yönetimin şikayeti inceleyeceklerini söylemesinin ardından, Ender Konar da kadın arkadaşlarına destek vererek, fabrikada tacizci bir kişiyle aynı ortamda çalışmak istemediğini vardiya amirine bildirdi. Semra Demirtaş, Tuğba Şahbudak ve Ender Konar’ı insan kaynaklarına çağıran fabrika yönetimi, 14 Ağustos günü işlerine son verdi. 3 işçi kapıda özel güvenlik görevlileriyle tartışınca bu sırada olaya müdahale eden Hasan Can Bahadır isimli işçi de yönetim tarafından işten çıkarıldı. İşten çıkarılan 4 işçi, fabrika önünde eylem başlattı. Tacizde bulunduğu iddia edilen kişi de işten çıkarıldı. 

‘TACİZCİLERLE AYNI ORTAMDA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ’ 

2 yıldır fabrikada çalıştığını söyleyen Semra Demirtaş, “İçeride 2 aylık bir eleman çalışıyor. Herkesin bu kişi hakkında şikayetleri bulunuyordu. Bu kişinin kimimize fiziksel, kimimize ise hareket ile tacizleri oldu. Biz de bundan rahatsız olduğumuzu dile getirerek, toplu bir şekilde vardiya amirine gidip söyledik. Vardiya amirine, ‘Tacizcilerle aynı ortamda çalışmak istemiyoruz’ dedik. Kadın ağırlıklı işçilerin olduğu bir fabrikada çalışıyoruz. Adamın bizi izlemesi rahatsız edici bir durumdu. Bu şekilde söyledik. Onlar da yapılması gerekenleri yapacaklarını söylediler. Kamera görüntüleri seyredildi ve bunun gerçekliği ispat edildi. Sonuçta biz kimsenin haksız yere işinden, ekmeğinden olmasını istemiyoruz. Biz, ‘Bir taciz var’ diye şikayette bulunduk, ama tacizciden önce işten atıldık. Buna karşı olup, bizim yanımızda duran arkadaşlarımızı da işten attılar. Darp edildik. İş yerimize geri alınmadık. Polise şikayetçi olacağım” dedi. 

‘ÇIKARILMAMIZIN TEK SEBEBİ, TACİZE SESSİZ KALMAMAMIZ’ 

Yönetime tacizden rahatsızlığını dile getirdiğini belirten Ender Konar, “Geçenlerde içeride bir taciz meselesi konuşuluyordu. Biz de arkadaşlarımla birlikte, bu meseleden rahatsızlığımızı dile getirmek adına, toplu bir şekilde vardiya amirini çağırarak ‘Biz tacizcilerle aynı ortamda çalışmak istemiyoruz’ dedik. Bunun sonucunda, aradan 2 gün geçtikten sonra, servisten indiğimizde yönetim önümüzü keserek bizi insan kaynaklarından çağırdıklarını söylediler. Hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkışımızı verdiler. Daha sonra fabrika önüne geldiğimizde bize saldırdılar. Bize saldırdıklarında, içerideki işçiler buna müdahale etmek istedi. Müdahale eden işçilerin hepsini idari izne gönderdiler. Kapı önündeki bekleyişimiz sürüyor. Çıkartılmamızın tek sebebi, tacize sessiz kalmamamız. Tacizden dolayı, ortak bir şekilde bunu talep etmiş olmamız. Tek sebebi budur. Bundan kaynaklı, tüm işçilerin buna duyarlı olmasını istiyoruz. Tüm işçilerin bizimle beraber mücadele etmesini, destek vermesini, birlik olmasını istiyoruz” diye konuştu. 

‘TOPLU BİR ŞEKİLDE ŞİKAYET EDİNCE MÜDAHALE ETTİLER’ 

Kadın arkadaşlarının ilk olarak kendisine şikayette bulunduğunu anlatan Konar, şöyle konuştu: 

“Taciz başka bir vardiyada yaşanmış ama kesin bir şey bilmiyorduk. Bu kişi bizim vardiyaya geldiğinde, 2 kadın arkadaş benim yanıma gelerek ‘Bu adam bize bakıyor. Tanıyor musun?’ gibi sorular sordu. Tanımadığımı söyleyerek, gözlemlemelerini istedim. ‘Eğer gerçekten bir art niyeti varsa hep birlikte müdahale ederiz. Şikayet ederiz gerekli yerlere’ dedim. 1 hafta sonra işe geldiğimizde, içeride bir kadınla yan yana çalıştığını ve kadına çok yanaşmaya çalıştığını öğrendik. O durum bardağın son damlası oldu. Hep birlikte toplandık ve yönetime o adamla çalışmak istemediğimizi söyledik. Daha önce bireysel şikayet edenler olmuş, ancak onlara müdahale edilmemişti. Toplu bir şekilde şikayet edince müdahale ettiler. Fakat ondan önce, bize müdahale ettiler. Bana iyi çalışmadığım, vardiya amirlerimin benim çalışmamı beğenmediği söylendi ve işten çıkarıldım.”  

‘İŞTEN ÇIKARILMALARI PERFORMANSLARININ DÜŞÜK OLMASI’ 

Fabrika yönetimi ise konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: 

"3 dilekçe geldi. Biz iç soruşturmamızı yaptık. Bunun olmadığını gördük ama şüphe olmaması adına o kişiyi yine de çıkardık. Sonuçta fabrikada işçilerimizin yüzde 44'ü bayan personelden oluşuyor. Böyle bir şüphe kalsın istemedik. Bu 4 kişinin çıkarılmasının bu konuyla ilgisi yok. İşten çıkarılmaları tamamen çalışma performanslarının düşük olması sebebiyle gerçekleşti." 

# Kadın, Sanayi

19 Ağu 2021 - 14:58 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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