ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Matrah kararı ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. ÖTV indiriminin ardından hangi araçların fiyatları düşecek, indirimler ne zaman yansıyacak merak ediliyor. Bazı modellerde yüzde 16’ya varan indirimler gündemde. Bu düşüşün ikinci ele de yansıması bekleniyor. İşte ÖTV matrah oranlarının değişmesi sonrasında sıfır araba fiyatları için son durum..
GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL
FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
ÖTV öncesi - 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL
FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP
ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL
FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE
ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL
TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL
ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL
ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL
TOYOTA COROLLA DREAM 1.2 MULTDRİVE S
ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL
ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL
TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S
ÖTV öncesi - 317 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL
TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD
ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL
ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL
TOYOTA YARİS DREAM 1.5 M.DRİVE S
ÖTV öncesi - 279 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL
TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S
ÖTV öncesi - 296 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL
RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG
ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL
RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL
ÖTV öncesi - 312 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL
VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI IMPRESSİON MANUEL
ÖTV öncesi -289 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 241 bin TL
FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS M
ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL
ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL
FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS OTOMATİK 5 KAPI
ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL
ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL
DACİA LOGAN AMBİANCE 1.5 BLUE DCİ 95 HP
ÖTV öncesi - 291 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 249 TL
DACİA DUSTER COMFORT 1.5
ÖTV öncesi - 269 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 247 bin 900 TL
DACİA DUSTER PRESTİGE 1.3 TCE 150 BG 4X4
ÖTV öncesi -296 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL
DACİA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCİ 95
ÖTV öncesi - 303 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL
PEUGEOT YENİ 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP
ÖTV öncesi - 295 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL
PEUGEOT YENİ 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDİ 130HP EAT8
ÖTV öncesi - 287 bin TL
ÖTV indirimi sonrası -239 bin TL
PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 100HP 6MT
ÖTV öncesi - 279 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL
PEUGEOT 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BLUEHDİ 110HP MT
ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL
ÖTV indirimi sonrası fiyatı- 260 bin TL
PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 HP EAT8 TAM OTOMATİK
ÖTV öncesi - 292 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 300 TL
HYUNDAİ İ20 1.4 JUMP
ÖTV öncesi - 161 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 156 bin TL
HYUNDAİ İ20 STYLE PLUS 1.0 T-GDI 48V 7 İLERİ DCT
ÖTV öncesi - 283 bin 200 TL
ÖTV indirimi sonrası - 236 bin TL
HYUNDAİ İ20 ELİTE PLUS 1.4 MPI 6 İLERİ OTOMATİK
ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL
ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL
HYUNDAİ KONA STYLE 1.0 T-GDI 7 İLERİ DCT
ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL
ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL
HYUNDAİ BAYON ELİTE 1.4MPI 6 AT (BENZİNLİ)
ÖTV öncesi - 282 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 235 bin TL
HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0T 7 DCT (BENZİNLİ)
ÖTV öncesi - 296 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 246 bin 600 TL
HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0 ELİTE DCT
ÖTV öncesi - 311 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 259 bin TL
HYUNDAİ ELANTRA STYLE COMFORT 1.6MPI CVT
ÖTV öncesi - 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL
SKODA KAMİQ ELİTE 1.0 TSI 110 PS DSG
ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL
ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL
SKODA SCALA ELİTE 1.0 TSI 115 PS DSG
ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL
ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL
SKODA SCALA PREMİUM 1.0 TSI 110 PS DSG
ÖTV öncesi - 316 bin 800 TL
ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL
OPEL ASTRA HB EDİTİON 1.2 BENZİNLİ MT-6 110 HP
ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL
ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL
OPEL CORSA ELEGANCE 1.2 BENZİNLİ AT-8 100 HP
ÖTV öncesi -281 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 900 TL
CİTROEN C3 AİRCROSS FEEL BOLD 1.2 PURETECH 130 HP-EAT6
ÖTV öncesi - 300 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL
CİTROEN C3 AİRCROSS FEEL BOLD 1.5 BLUEHDİ 120 HP - EAT6
ÖTV öncesi - 317 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 264 bin 100 TL
HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L BENZİN OTOMATİK
ÖTV öncesi -312 bin 600 TL
ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL
HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L ECO OTOMATİK
ÖTV öncesi - 318 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 265 bin TL
KİA STONİC ELEGANCE
ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL
ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL
KİA SPORTAGE 1.6 132 PS MANUEL
ÖTV öncesi - 292 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası -244 bin TL
NİSSAN MİCRA TEKNA 1.0 IG-T 92 CVT
ÖTV öncesi -285 bin 200 TL
ÖTV indirimi sonrası-237 bin 600 TL
NİSSAN JUKE TEKNA 1.0 DIG-T 115 DÜZ VİTES
ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL
ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL
SEAT LEON STYLE 1.0 TSI 110 HP
ÖTV öncesi - 281 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL
SEAT ARONA STYLE PLUS 1.0 ECOTSI 110 HP
ÖTV öncesi -281 bin TL
ÖTV indirimi sonrası -234 bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.