ÖTV indirimi sonrası sıfır araba fiyatları düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Matrah kararı ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi. ÖTV indiriminin ardından hangi araçların fiyatları düşecek, indirimler ne zaman yansıyacak merak ediliyor. Bazı modellerde yüzde 16’ya varan indirimler gündemde. Bu düşüşün ikinci ele de yansıması bekleniyor. İşte ÖTV matrah oranlarının değişmesi sonrasında sıfır araba fiyatları için son durum..

GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ

FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

ÖTV öncesi - 298 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL

FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL

ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL

TOYOTA COROLLA DREAM 1.2 MULTDRİVE S

ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL

ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL

TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S

ÖTV öncesi - 317 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL

TOYOTA YARİS DREAM 1.5 M.DRİVE S

ÖTV öncesi - 279 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL

TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S

ÖTV öncesi - 296 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL

RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG

ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL

RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL

ÖTV öncesi - 312 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL

VOLKSWAGEN GOLF 1.0 TSI IMPRESSİON MANUEL

ÖTV öncesi -289 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 241 bin TL

FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS M

ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL

FORD FOCUS TREND X 1.5 Tİ-VCT 123PS OTOMATİK 5 KAPI

ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL

ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL

DACİA LOGAN AMBİANCE 1.5 BLUE DCİ 95 HP

ÖTV öncesi - 291 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 249 TL

DACİA DUSTER COMFORT 1.5

ÖTV öncesi - 269 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 247 bin 900 TL

DACİA DUSTER PRESTİGE 1.3 TCE 150 BG 4X4

ÖTV öncesi -296 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL

DACİA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCİ 95

ÖTV öncesi - 303 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL

PEUGEOT YENİ 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP

ÖTV öncesi - 295 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL

PEUGEOT YENİ 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDİ 130HP EAT8

ÖTV öncesi - 287 bin TL

ÖTV indirimi sonrası -239 bin TL

PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 100HP 6MT

ÖTV öncesi - 279 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL

PEUGEOT 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BLUEHDİ 110HP MT

ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL

ÖTV indirimi sonrası fiyatı- 260 bin TL

PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 HP EAT8 TAM OTOMATİK

ÖTV öncesi - 292 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 300 TL

HYUNDAİ İ20 1.4 JUMP

ÖTV öncesi - 161 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 156 bin TL

HYUNDAİ İ20 STYLE PLUS 1.0 T-GDI 48V 7 İLERİ DCT

ÖTV öncesi - 283 bin 200 TL

ÖTV indirimi sonrası - 236 bin TL

HYUNDAİ İ20 ELİTE PLUS 1.4 MPI 6 İLERİ OTOMATİK

ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL

HYUNDAİ KONA STYLE 1.0 T-GDI 7 İLERİ DCT

ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL

ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL

HYUNDAİ BAYON ELİTE 1.4MPI 6 AT (BENZİNLİ)

ÖTV öncesi - 282 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 235 bin TL

HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0T 7 DCT (BENZİNLİ)

ÖTV öncesi - 296 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 246 bin 600 TL

HYUNDAİ BAYON STYLE 1.0 ELİTE DCT

ÖTV öncesi - 311 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 259 bin TL

HYUNDAİ ELANTRA STYLE COMFORT 1.6MPI CVT

ÖTV öncesi - 298 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL

SKODA KAMİQ ELİTE 1.0 TSI 110 PS DSG

ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL

SKODA SCALA ELİTE 1.0 TSI 115 PS DSG

ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL

ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL

SKODA SCALA PREMİUM 1.0 TSI 110 PS DSG

ÖTV öncesi - 316 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

OPEL ASTRA HB EDİTİON 1.2 BENZİNLİ MT-6 110 HP

ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL

OPEL CORSA ELEGANCE 1.2 BENZİNLİ AT-8 100 HP

ÖTV öncesi -281 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 900 TL

CİTROEN C3 AİRCROSS FEEL BOLD 1.2 PURETECH 130 HP-EAT6

ÖTV öncesi - 300 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL

CİTROEN C3 AİRCROSS FEEL BOLD 1.5 BLUEHDİ 120 HP - EAT6

ÖTV öncesi - 317 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 264 bin 100 TL

HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L BENZİN OTOMATİK

ÖTV öncesi -312 bin 600 TL

ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL

HONDA CİVİC SEDAN ELEGANCE 1.6L ECO OTOMATİK

ÖTV öncesi - 318 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 265 bin TL

KİA STONİC ELEGANCE

ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL

ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL

KİA SPORTAGE 1.6 132 PS MANUEL

ÖTV öncesi - 292 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası -244 bin TL

NİSSAN MİCRA TEKNA 1.0 IG-T 92 CVT

ÖTV öncesi -285 bin 200 TL

ÖTV indirimi sonrası-237 bin 600 TL

NİSSAN JUKE TEKNA 1.0 DIG-T 115 DÜZ VİTES

ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL

ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL

SEAT LEON STYLE 1.0 TSI 110 HP

ÖTV öncesi - 281 bin TL

ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL

SEAT ARONA STYLE PLUS 1.0 ECOTSI 110 HP

ÖTV öncesi -281 bin TL

ÖTV indirimi sonrası -234 bin TL