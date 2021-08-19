DEVA’da sessiz sedasız 1. yıl kutlaması

Deva Partisi birinci yıldönümünü düzenlediği bir yemekle kutladı. İl Başkanı Adem Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe genel merkez yöneticisi Ali Ufuk Yaşar’da katıldı. Yemeğe il yöneticileri de eksiksiz katılırken kutlama etkinliğinde ilçe başkanlarının da olmaması dikkatlerden kaçmadı.