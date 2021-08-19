19 Ağu 2021 - 15:29- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 18:29

Bakan Elvan MHP’ye de gidecek

Yarın Kentimizde olacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Kocaeli programı belli oldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Bakan Elvan MHP’ye de gidecek mask

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Yarın Kocaeli’ye gelecek. Kocaeli Valiliği, bakanın programıyla ilgili hazırladıklarını tamamladı. Bakan Elvan’ın, Kocaeli programının detayları belli oldu. Bakan Elvan’ın yarın ilk durağı Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak olan Kocaeli İş Dünyası buluşması. Burada saat 10,30’da sanayiciler ve iş insanları ile bir araya gelecek olan Elvan’ın bir sonraki durağı ise Kocaeli Valiliği olacak.

KOCAELİ’DE İLK

13,45’te Valilikte olacak Bakan Elvan, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçecek. 14,30’da da gerçekleşecek ziyaretin ardından Bakan Elvan AKP İl Başkanlığına geçecek. Bakan Elvan’ın programında en dikkat çeken detaylardan birisi ise MHP Kocaeli İl Başkanlığı ziyareti. Geçtiğimiz ay MHP İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt’a hayırlı olsun ziyaretine gidecek olan Bakan Elvan daha sonra Kocaeli’deki ziyaretini sonlandıracak. Bakan Elvan’ın MHP Kocaeli İl Başkanlığı ziyareti bir ilk olacak.

 

 

# AKP, MHP, Yunus Emre Kurt

19 Ağu 2021 - 15:29 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.216.770 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

CNC TEZGAH OPERATÖRÜ

-  CNC Torna ve CNC Torna İşleme Merkezi kullanabilen -  Tezgahtaki gerekli ayarlamaları yapabilen ve programı yazarak tek başına kullanabilen -  ...

Elemanlar alınacaktır

VANASAN VANA FITTINGS  VE DÖVME SAN. TİC. A.Ş.  firmamızda çalıştırılmak üzere, aşağıdaki niteliklerde çalışma arkadaşları alınacaktır.  TORNA OPER...

ELEMANLAR  ARANIYOR

Karamanoğulları Petrol Ofisi'nde çalışacak Pompacı ve Market Elemanı aranmaktadır. BAŞVURU: PINAR CERAN  TEL: 0541 302 0999

ELEMAN  ARANIYOR

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası  bünyesinde çalışacak; Ön Muhasebe deneyimli Bilgisayar ve Office programlarını kullanabilen en az 4 yıllık üniversi...

ELEMAN  ARANIYOR

Dikiş bilen elemanlar aranıyor. TEL: 0555 541 52 85 

MALİ MÜŞAVİR ARANIYOR

- SMMM BELGESİ OLAN - İYİ DERECE MİCRO KULLANABİLEN -  MS OFFİCE UYGULAMALARINA HAKİM -  RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİLERİ TAKİP EDİP DÜZENLEYEBİLECE...

ELEMAN ARANIYOR

Kliniğimizde çalışmak üzere  HEMŞİRE, DİYETİSYEN, PSİKOLOG  aranmaktadır TEL: 0505 351 55 72

ELEMANLAR ARANIYOR

- ASKERLİK İLE İLİŞİĞİ OLMAYAN, - 18 - 40 YAŞ ARASI, EMEKLİ OLMAYAN - TEMİZLİK PERSONELİ - BAY (Daha önce özellikle Fabrika Üretim Alanları - B...

TEMİZLİK ELEMANI  ARANIYOR

Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde  faaliyet gösteren firmamız için, vardiyalı çalışabilecek, temizlik personelleri aranmaktadır. Adapazarı yönünde...

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Maşukiye esnafı Covid-19'a karşı aşılandı mask
Maşukiye esnafı Covid-19'a karşı aşılandı
Mesleki eğitime ilgi büyük mask
Mesleki eğitime ilgi büyük
Kocaeli’nin turizm filmi hazır  mask
Kocaeli’nin turizm filmi hazır 
Derince Kent Konseyi’nde Akbulak dönemi mask
Derince Kent Konseyi’nde Akbulak dönemi
İşeri: Doğa ile savaş halindeyiz mask
İşeri: Doğa ile savaş halindeyiz
TEMAD Gölcük’ten sel mağdurları için yardım kampanyası mask
TEMAD Gölcük’ten sel mağdurları için yardım kampanyası
Anket Türkiye mültecilere kapılarını açık tutmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL