Bakan Elvan MHP’ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Yarın Kocaeli’ye gelecek. Kocaeli Valiliği, bakanın programıyla ilgili hazırladıklarını tamamladı. Bakan Elvan’ın, Kocaeli programının detayları belli oldu. Bakan Elvan’ın yarın ilk durağı Kocaeli Kongre Merkezinde yapılacak olan Kocaeli İş Dünyası buluşması. Burada saat 10,30’da sanayiciler ve iş insanları ile bir araya gelecek olan Elvan’ın bir sonraki durağı ise Kocaeli Valiliği olacak.

KOCAELİ’DE İLK

13,45’te Valilikte olacak Bakan Elvan, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçecek. 14,30’da da gerçekleşecek ziyaretin ardından Bakan Elvan AKP İl Başkanlığına geçecek. Bakan Elvan’ın programında en dikkat çeken detaylardan birisi ise MHP Kocaeli İl Başkanlığı ziyareti. Geçtiğimiz ay MHP İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt’a hayırlı olsun ziyaretine gidecek olan Bakan Elvan daha sonra Kocaeli’deki ziyaretini sonlandıracak. Bakan Elvan’ın MHP Kocaeli İl Başkanlığı ziyareti bir ilk olacak.