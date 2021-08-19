Cumhuriyet Halk Partisi Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, yaklaşık 2 aydır CHP Dilovası İlçe Başkanlığı’nın önünde bulunan yolun yapılmadığını ifade ederek Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e yüklendi. Aydemir,Şair’e hitaben yaptığı açıklamada, “Yazıklar olsun senin gibi belediye başkanına” ifadelerini kullandı.
“GÜLELİM Mİ AĞLAYALIM MI?”
Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Yazıklar olsun senin gibi belediye başkanına. Yaklaşık 2 aydır ilçe binamızın önü kazıldı. Sözde Belediye Başkanı olacak Hamza Şayir 2 yılda 245 milyon yatırım yapmış Dilovası’na. Gülelim mi, ağlayalım mı?”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.