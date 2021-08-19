19 Ağu 2021 - 16:08- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 16:10

Mesleki eğitime ilgi büyük

Mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası’nın destek verdiği İzmit MTAL, tüm bölümlerde tam doluluk oranına ulaştı
Mesleki eğitime ilgi büyük mask

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitim verilen okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal-zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeteneklerinin artırılması amacıyla MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki İşbirliği Protokolü, meslek liselerine olan talebi artırdı. Protokol kapsamında 113 meslek lisesini sahiplenen oda ve borsaların çalışmaları meyvelerini verdi, bu okulların kontenjan dolululuk oranı yüzde 96’ya ulaştı. Kocaeli, bu alanda da büyük bir başarı sağladı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın tam destek verdiği  İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)’nde, tüm bölümlerde ilk yerleştirmede yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

8 ALANDA TAM DOLULUK

8 mesleki ve teknik bölümle eğitim veren İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik ve Elektronik Teknoloji, Kimya Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri Alanları’nda yüzde 100 doluluğa ulaştı, 450 öğrencilik kapasitesini doldurdu. KSO’nun  destek verdiği okul; mesleki/teknik donatı alanlarının fazlalığı, uzman eğitimci kadrosu ve kaliteli eğitimiyle öğrencilerin rağbet gösterdiği bir eğitim kurumu olarak ön plana çıktı.

ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE TEŞEKKÜR

Mesleki eğitimin ve nitelikli iş gücünün yetişmesinin ülkemizin refahı için önemli olduğunun altını çizen KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mesleki eğitme yönelik farkındalığın artmış olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti, okulu tercih eden öğrencilere ve onları destekleyen ailelerine teşekkür etti. Okul müdürü Mehmet Aktaş da okulun 71 yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğunu hatırlattı, TOBB ile yapılan protokol kapsamında KSO’nun desteklediği bir proje okulu olmanın artılarını yaşadıklarını söyledi. Aktaş,“ TOBB –KSO Protokolü Proje Okulu olarak emin adımlarla, öğrencilerimizin yarınlara hazırlanmasını, üretimin istihdam gücü olmalarını hedefliyor ve destekliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime verilen destek geleceğimizin üretim köprüsü olacaktır” dedi.

# eğitim, proje, Okul, Sanayi

19 Ağu 2021 - 16:08 - Gündem

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