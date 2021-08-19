17 yaşındaki Betül'den üzen haber! Yaşam mücadelesini kaybetti...

Mustafa - Allah rahmet eylesin, ailesine sabirlar diliyorum. Kadın ölümleri ne şekilde olursa olsun her yönüyle olay öncesi ve sonrası son konustukları, son görüştükleri çok detayli olarak incelenmeli! Hiç bir kadın durup dururken ölmez, yüksekten düşmez, kazaya maruz kalmaz. Kadın ölümlü olaylar Türkiye için en şüphe ile bakılması gereken en öncelikli vakalardır!