Maşukiye esnafı Covid-19'a karşı aşılandı

Kartepe İlçe Sağlık müdürü Harun Arslan ve ekibi Kartepe Maşukiye'de bulunan turizmin gözdesi olan işletmelerin çalışanlarını aşılamaya başladı. Tüm tesislerin sahipleri ve çalışanları aşı olarak Covid-19'a karşı önlemini aldı. Kartepe'ye gidecek ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla konaklayabileceği ya da günü birlik tatillerini yapabilecekleri güvenli bir ortam yaratıldı. Maşukiye esnafı, Kartepe Turizm Derneği başkanı Kamil Öçbe ve yönetimi ayrıca Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibine teşekkür etti.