19 Ağu 2021 - 22:45- Gündem G: 19 Ağu 2021 - 22:48

Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti.
Güncel korona verileri açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ağustos verilerine göre, 292 bin 538 test yapıldı.

VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 216 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 743 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.99, ikinci doz ortalaması yüzde 55.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 87 milyon 195 bin 574 oldu.
# sağlık, covid-19, maske, fahrettin koca

19 Ağu 2021 - 22:45 - Gündem

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