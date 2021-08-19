Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ağustos verilerine göre, 292 bin 538 test yapıldı.
VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Son 24 saatte, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 216 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 743 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.99, ikinci doz ortalaması yüzde 55.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 87 milyon 195 bin 574 oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.