20 Ağu 2021 - 12:42- Gündem G: 20 Ağu 2021 - 12:44

Çayırova Aşıroğlu Caddesi’nde çalışma  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nde üstyapı çalışması yapacak.  

Çayırova Aşıroğlu Caddesi’nde çalışma   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çayırova ilçesi Aşıroğlu Caddesi’nde üstyapı çalışması yapacak. 20 Ağustos Cuma Günü başlayacak çalışmaların 27 Ağustos Cuma günü bitmesi planlanıyor. Çalışmalar araç trafiğini aksatmayacak şekilde gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak. Sabah saatlerinde cadde araç trafiğine açık olacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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20 Ağu 2021 - 12:42 Kocaeli/ Çayirova- Gündem

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