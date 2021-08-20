Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibi, Kartepe Maşukiye’de bulunan turizmin gözdesi olan tüm işletmelere giderek aşılarını Çin ve Alman olmak üzere yapmaya başladılar. Tüm tesislerin sahipleri ve çalışanları kontroller eşliğinde aşılanmalara katıldılar. Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetimi, Kartepe’ye gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla konaklayarak veya günübirlik gelerek rahatlıkla tatillerini yapabileceklerini hatırlattı. Bu çalışmalarından dolayı başta Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibine teşekkürlerini sunup başarılar diledi.
20 Ağu 2021 - 12:55- Gündem Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 12:57
Kartepe’de tüm turizm işletmeleri aşılanıyor
Turizmin gözdesi Kartepe’de tüm turizm işletmelerinin sahipleri ve çalışanları, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibi tarafından aşılanmaya başlandı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.