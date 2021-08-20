Kartepe’de tüm turizm işletmeleri aşılanıyor

Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibi, Kartepe Maşukiye’de bulunan turizmin gözdesi olan tüm işletmelere giderek aşılarını Çin ve Alman olmak üzere yapmaya başladılar. Tüm tesislerin sahipleri ve çalışanları kontroller eşliğinde aşılanmalara katıldılar. Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetimi, Kartepe’ye gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla konaklayarak veya günübirlik gelerek rahatlıkla tatillerini yapabileceklerini hatırlattı. Bu çalışmalarından dolayı başta Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan ve ekibine teşekkürlerini sunup başarılar diledi.