20 Ağu 2021 - 12:56- Eğitim G: 20 Ağu 2021 - 12:57

Bilgi Köprüsü’nde eğitim çalıştayı  

Özel Bilgi Köprüsü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında yeni dönem eğitim çalıştayı düzenlendi  

Bilgi Köprüsü’nde eğitim çalıştayı   mask

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’na bağlı üç ayrı okul öncesi eğitim kurumuna yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi. İlimize alanındaki ilk eğitimi getiren Montessori Anaokulu, çift yabancı dil eğitimli Kids Anaokulu ile 0-3 yaş kreş ve gündüz bakımevi öğretmen ve idarecilerinin yer aldığı çalıştayda okul öncesi eğitimde son gelişmeler, çocuklara yönelik yeni yaklaşımlar, kullanılacak materyaller, yeni metotlar ve öğretiler eğitimcilere tüm detaylarıyla aktarıldı. Eğitim Koordinatörü Dilaver Kınay’ın konuşmacı olduğu çalıştayda öğretmen ve idareciler kurum işleyişi hakkında da tüm detaylarıyla bilgilendirildi. 2021-2022 yılı için ön hazırlıklar şimdiden tamamlanmış oldu.
# eğitim, Okul

20 Ağu 2021 - 12:56 - Eğitim

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