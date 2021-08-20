ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom’da test ediliyor

Türk Telekom ve ASELSAN, yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. ASELSAN’ın yeni geliştirdiği 2G-3G-4.5G baz istasyonu anteni, Türk Telekom ile birlikte aktif bir sahada denenmeye başladı. 40 yılı aşkın tecrübesi ile ASELSAN’ın ürettiği çoklu bant destekli olan ve 2G-3G-4.5G servisleri verebilen bu yeni nesil antenin test versiyonlarının kurulumu ülkemizin lider operatörü Türk Telekom şebekesinde yapıldı.

YERLİ BAZ İSTASYONU

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Türk Telekom olarak yerli baz istasyonu antenlerinin ürünleştirilmesi konusunda ASELSAN ile çalışmalara devam ediyoruz. ASELSAN tarafından geliştirilen çoklu bant destekli antenleri, sahalarımıza kurup test etmeye başladık. Yerlilik anlamında çok kıymetli olan bu projenin önemli dönüm noktalarından biri olan saha testleri aşamasını birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

SERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi ASELSAN olarak, operatör sahasında canlı testlerde görülen sonuçlar ürünlerimizin gelişimi için çok önemli. Türk Telekom ile ortak yapılan test faaliyetlerinden aldığımız geri bildirimlere göre, ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz 2021 yılının ikinci yarısı için seri üretim çalışmalarımız ve diğer operatörler için planlanan kurulumlar da tüm hızıyla sürüyor. Yüksek teknolojilerimiz ile yeni tip yerli ve milli antenler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.