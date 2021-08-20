20 Ağu 2021 - 13:04- Ekonomi G: 20 Ağu 2021 - 13:05

Pirelli’nin büyük başarısı

Pirelli, İzmit’te üretilen “P Zero Slıck” lastiklerle donatılan dallara Stradale EXP ile Mugello pistini fethetti

Pirelli’nin büyük başarısı mask

Türkiye’de İzmit’te üretilen Pirelli P Zero Slick lastikler, Dallara tarafından özel Stradale EXP modelinin donanımı olarak seçildi. Yol otomobili Stradale’nin pist için tasarlanan versiyonu Stradale EXP, 500 hp güç ve 720 Nm tork üretirken sadece 890 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Pirelli mühendisleri, etkileyici yüklere dayanması gereken bu özel slick lastikleri geliştirirken bazı zorluklarla karşılaştı. Stradale EXP için özel olarak geliştirilen P Zero lastikler, Dallara’nın Mugello pistini 1 dakika 46 saniyeden daha kısa sürede turlama hedefine ulaşmasını sağladı. Sonuç olarak Pirelli lastiklerle donatılan otomobil 1d45.837s tur süresiyle bu hedefi aştı.

20 Ağu 2021 - 13:04 - Ekonomi

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