Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yaşanan yem sıkıntısının önüne geçilmesi için kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, “Su ihtiyacı olmayan ya da suya daha az ihtiyaç duyan korunga gibi yem bitkilerinin ekimine önem vermeliyiz” dedi. Çelik, illerde kurulan Mera Komisyonları’nda yetiştiricilerden de bir temsilcinin doğal üye olarak yer almasını istedi.
20 Ağu 2021 - 13:05- Ekonomi Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 13:06
Kuraklığa dayalı yem bitkisi teşvik edilmeli
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yaşanan yem sıkıntısının önüne geç...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.