Kuraklığa dayalı yem bitkisi teşvik edilmeli  

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yaşanan yem sıkıntısının önüne geçilmesi için kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, “Su ihtiyacı olmayan ya da suya daha az ihtiyaç duyan korunga gibi yem bitkilerinin ekimine önem vermeliyiz” dedi. Çelik, illerde kurulan Mera Komisyonları’nda yetiştiricilerden de bir temsilcinin doğal üye olarak yer almasını istedi.