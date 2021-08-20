Kelebek Mobilya’dan  2021 yılında rekor büyüme

Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, büyüme atağını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle pek çok yatırımların ertelendiği bu dönemde Kelebek Mobilya, her ilde olma hedefi doğrultusunda mağazalaşma sürecine devam ediyor. Şu anda 59 ilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yılbaşından bu yana yurt içinde 30, yurt dışında ise 4 tane olmak üzere toplam 34 mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yurt dışında 15 ülkede daha olmayı ve yurt içinde yeni satış noktalarımızla toplam 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.