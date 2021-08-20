Türk mobilya sektöründe 86’ncı yılını kutlayan Kelebek Mobilya, büyüme atağını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle pek çok yatırımların ertelendiği bu dönemde Kelebek Mobilya, her ilde olma hedefi doğrultusunda mağazalaşma sürecine devam ediyor. Şu anda 59 ilde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Yılbaşından bu yana yurt içinde 30, yurt dışında ise 4 tane olmak üzere toplam 34 mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar yurt dışında 15 ülkede daha olmayı ve yurt içinde yeni satış noktalarımızla toplam 200 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.
20 Ağu 2021 - 13:06- Ekonomi Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 13:07
Kelebek Mobilya’dan 2021 yılında rekor büyüme
Ocak ayından bu yana gücüne güç katan Kelebek Mobilya, 30 yeni mağaza açarak zirveye koşuyor. Marka, toplam 200 mağazaya ulaşmayı ve yurt dışında da 15 ülkeye daha giriş yapmayı hedefliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.