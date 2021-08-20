Zorlu Enerji rapor yayınladı  

Sürdürülebilirliği iş yapış modelinin merkezine alan Zorlu Enerji, 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Enerji sektöründe karbon ve su ayak izini hesaplayan ilk şirket olan Zorlu Enerji, 2009 yılından bu yana iki yılda bir yayınladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerini önümüzdeki yıldan itibaren yönetimsel, ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarını içeren entegre bir model ile her yıl düzenli paylaşma kararı aldı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ

Enerji sektöründeki serüvenine otoprodüktör olarak çeyrek asır önce tek santral ile başlayan, bugün geldiği noktada Türkiye’deki santrallerinden sağladığı elektrik üretiminin %100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan Zorlu Enerji, daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektörüne sürdürülebilirlik konusunda öncülük ediyor. Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti.