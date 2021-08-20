Elektronik aksesuarlar MediaMarkt’ta indirime girdi      

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, binlerce üründe uyguladığı avantajlı fiyatlarına ek olarak teknolojik ürünlerin vazgeçilmez aksesuarlarında da önemli indirimler düzenliyor. MediaMarkt’ın mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 23 Ağustos tarihine kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında aksesuar kategorisinde bulunan akıllı saatlerden taşınabilir şarj cihazlarına, taşınabilir hoparlörlerden kulak içi, bluetooth veya kablolu kulaklıklara kadar daha birçok üründe çeşit çeşit indirimler gerçekleştirilecek.