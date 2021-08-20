Okullar açılırken

Sonbaharın etkisini iyiden iyiye hissetmeye başladığımız şu günlerde tatiller tamamlandı. Şehre dönüşler başladı. Bütün kış bizler için iş, çocuklarımız için okul temposu derken kışın heyecanla beklediğimiz yaz tatilinin sonuna geldik. Yıllardır bu döngüye alışmış biz büyükler için bile tatil dönüşleri oldukça zor iken çocuklarımızın özellikle uzun yaz tatilleri sonrası okula adapte olmaları hiç de kolay olmayacaktır. Tatilde ister istemez rahata alışıyoruz. Gece geç yatıp sabah geç kalkmanın getirdiği rehavet ve mutluluk hangimizi sarmaz ki?

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Bu ve buna benzer birçok etmen, okulun başlamasıyla birlikte çocuklarımızda ciddi motivasyon kaybına sebep olabiliyor. Motivasyonu kaybolan öğrencilerimiz derslere uyum sağlamada çok zorlanabiliyor. Okullar açıldığında öğrencilerimizin okula adaptasyon sürecinde şüphesiz ki en önemli görevler, biz eğitimciler ve anne babalara düşmektedir. Peki, bu süreci en sağlıklı nasıl atlatırız?

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Çocuk gelişimindeki en dikkat edilmesi gereken unsurlardan olan ‘denge’ bu konuda büyük önem teşkil etmektedir. Yani, ne okul sadece ders ve ödevden ibaret mecburi bir kurumdur ne de tatil tüm sorumlulukların bir tarafa bırakıldığı bir ödül. Çocuklarımızın; ders yılı boyunca akademik sorumluluğunun yanında sosyal hayatları da sevdiği aktivitelerle canlı tutulur, kendileri için de zaman ayırmasına izin verilirse; ayrıca yaz tatilinin de sadece oyun oynamak ya da arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine kitap okuyarak ya da eksiklerinin üzerinden geçmek için bir fırsat olduğu benimsetilirse onlar için tatil sonrası okula dönüş hiç de zor olmayacaktır. Bu dengeyi benimseyen çocuk okul ve yaz tatili arasında iyi – kötü gibi bir ayrım yapmayacak tüm sene iniş çıkışlar yaşamadan belli bir düzende ilerleyecektir.

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Bu dönemde biz anne babaların da çocuğun tatil rehavetinden çıkmasına yardımcı olması çok önemlidir. Bunun için de; okullar açılmadan belli bir süre önce eve dönmüş olmak, okul hazırlıklarını tamamlamak, günlük düzenimizi okul zamanı düzenine göre planlamaya başlamak önemli olabilir ve çocuklarımızın yeni döneme uyum sağlamasını büyük ölçüde kolaylaştırır.

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Çocuklarımızın okula adaptasyonunda biz eğitimcilere de ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bu dönemde yaşadığı isteksizlik ya da korku nedeniyle okula gelmek istemeyen çocuğu hem de çocuğunun bu duygu dalgalanmalarını birebir yaşayan anne babaları rahatlatıp, süreci en kolay atlatmasını sağlamada eğitimcilerin rolü büyüktür.

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Bu sürecin aynı anda hem kolay, hem zor olan en önemli zaman dilimi ise ilk haftalardır. Süreç doğru yönetildiği takdirde adaptasyon süreci rahatlıkla avantajlı bir duruma dönüştürülebilir. Örneğin biz eğitimcilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum vardır. İlk gün tüm isteksizlik ve endişesiyle okula gelip anne-babalarının arkasına saklanan çocuklar, uzun zaman sonra arkadaşlarını görmenin verdiği heyecan ve özlemle, okulunun ve öğretmeninin sıcak ilgisiyle tüm endişelerinden, olumsuz duygularından kurtulmaktadır. Bu mutluluk ve heyecanını bozmayıp, çocuğun okulu tatil dönüşü hoşlanmadığı bir kurum olarak görmesini engellemek için de okulumuzda ilk hafta ders programı yaz tatilinden yeni çıkmış çocukları okula alıştırmaya, adaptasyonunu kolaylaştırmaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Öğretmenlerin sevgi dolu, anlayışlı yaklaşımı, arkadaşlarıyla yeniden kavuşmanın mutluluğu, yaz anılarının paylaşımı derken ilk hafta kolayca geçecek, sonraki haftalarda çocuğun tatil sonrası okul stresi sona erecek ve yeni döneme güzel bir başlangıç yapmış olacaklardır. Tatil dönüşü okul, onlar için bir endişe ya da isteksizlik sebebi olmaktan çıkacaktır.

Mutlu, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı dileğiyle. (Ümit DİLEK-Sınıf Öğretmeni)