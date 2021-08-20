Prof. Dr. Haluk Dursun unutulmadı

Van'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, doğduğu yer olan Körfez’de toprağa verilmişti. Ölümünün ikinci yılında da Yukarı Hereke Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ailesi ve sevenleri de katıldı.

DUALARLA ANILDI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Şener Söğüt, "Hereke’nin yetiştirdiği değerli insanlardan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamızı ölümünün ikinci yılında rahmet ve minnetle andık. Onu kaybetmek hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük kayıptır” dedi