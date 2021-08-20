Prof. Dr. Haluk Dursun unutulmadı

Van'da geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, doğduğu yer olan Körfez’de toprağa verilmişti. Ölümünün ikinci yılında da Yukarı Hereke Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt dışında Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, ailesi ve sevenleri de katıldı.
DUALARLA ANILDI
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet dileyen Başkan Şener Söğüt, "Hereke’nin yetiştirdiği değerli insanlardan, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Hocamızı ölümünün ikinci yılında rahmet ve minnetle andık. Onu kaybetmek hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük kayıptır” dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.