Ankaragücü, 2 ay içinde 68 milyon lira harcadı

Transferin en bonkör takımı olarak dikkatleri üzerinde toplayan yarınki rakibimiz Ankaragücü, bu iş için son 2 ay içinde 68 milyon lira harcadı. Takımı düz yola çıkarmak isteyen yöneticiler içinde bulunduğumuz sezonda, transfer yasağını kaldırmalarına karşılık 20 futbolcuyu da kadrolarına aldı. 3 sezonda 60 futbolcuyu kadrosuna alan Ankaragücü yönetimi, iş bilmezlikleri sonunda Ankaragücü Süper Ligden, 1’nci Lige kadar indi. Yöneticilerin iş bilmezliğinin yanı sıra, teknik direktör Mustafa Dalcı ise mevcut kadroyu 1.5 aydan bu yana çalıştırmasına karşılık, Tuzlaspor maçında takımın istenilen düzeye gelmemesinde en büyük etken olmaya devam ediyor.