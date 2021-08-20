Transferin en bonkör takımı olarak dikkatleri üzerinde toplayan yarınki rakibimiz Ankaragücü, bu iş için son 2 ay içinde 68 milyon lira harcadı. Takımı düz yola çıkarmak isteyen yöneticiler içinde bulunduğumuz sezonda, transfer yasağını kaldırmalarına karşılık 20 futbolcuyu da kadrolarına aldı. 3 sezonda 60 futbolcuyu kadrosuna alan Ankaragücü yönetimi, iş bilmezlikleri sonunda Ankaragücü Süper Ligden, 1’nci Lige kadar indi. Yöneticilerin iş bilmezliğinin yanı sıra, teknik direktör Mustafa Dalcı ise mevcut kadroyu 1.5 aydan bu yana çalıştırmasına karşılık, Tuzlaspor maçında takımın istenilen düzeye gelmemesinde en büyük etken olmaya devam ediyor.
20 Ağu 2021 - 15:32- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 15:34
Ankaragücü, 2 ay içinde 68 milyon lira harcadı
Transferin en bonkör takımı olarak dikkatleri üzerinde toplayan yarınki rakibimiz Ankaragücü, bu iş için son 2 ay içinde 68 milyon lira harcadı. Takım...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.