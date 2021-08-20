20 Ağu 2021 - 15:33- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:34

Altınordu stoper bekliyor

TFF 1’inci Lig’de ilk hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp cumartesi günü evinde Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek Al...
Altınordu stoper bekliyor mask

TFF 1’inci Lig’de ilk hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp cumartesi günü evinde Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek Altınordu, stoper arayışlarına başladı. Bu sezon birçok futbolcuyla yollarını ayırıp az sayıda takviye yapan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun defansa mutlaka takviye istediği bildirildi. Yönetimin de Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Eroğlu’nun isteğini yerine getireceği kaydedildi. İzmir ekibi Tuzlaspor’la geçen sezon oynadığı 2 maçın 1’ini kazanırken, 1’ini kaybetti. İzmir’deki müsabaka 3-2 Altınordu’nun üstünlüğü ile sonuçlanırken; kırmızı-lacivertliler, İstanbul’da ise rakibine 4-1 kaybetti.

20 Ağu 2021 - 15:33 - Spor

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