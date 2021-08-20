20 Ağu 2021 - 15:33- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:34

Boluspor’ da iki doğum günü

TFF 1. Ligin ilk maçından puan çıkartamayan ve 2. Haftayı dinlenerek geçirecek olan Boluspor 3. Haftada oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sü...
Boluspor’ da iki doğum günü mask

TFF 1. Ligin ilk maçından puan çıkartamayan ve 2. Haftayı dinlenerek geçirecek olan Boluspor 3. Haftada oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Boluspor tesislerinde sürdürülen çalışmalar ekibimiz futbolcularımızdan Ensar Bilir ve yardımcı antrenör Tolga Yalçın’ın doğum gününü kutladı.

20 Ağu 2021 - 15:33 - Spor

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