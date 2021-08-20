Derince’ye iki takviye daha    

Belediye Derincespor kadrosuna iki futbolcu kattı, Kasımpaşaspor’dan sol kanat oyuncusu Ahmet Hakan Demirli ve Zonguldak Kömürspor’dan sol bek İlker Cihan ile anlaşma sağladı

AHMET HAKAN KİRALIK GELDİ

2000 doğumlu Ahmet Hakan Demirli geride bıraktığımız sezon 2. Lig’de Zonguldak Kömürspor forması ile 28 maçta forma giydi. 2 sezon önce Kasımpaşa ekibi ile 2 Süper Lig maçı da bulunan genç kanat forvetBelediye Derincespor’a 1 yıllığına kiralandı.

İLKER ÇOK İSTİKRARLI

Son derece deneyimli bir futbolcu olan 32 yaşındaki İlker Cihan ise geçen sezon Zonguldak Kömürspor forması ile 34 lig, 1 de kupa maçı olmak üzere 35 maçta forma giydi. Bayrampaşaspor ile 3. Lig şampiyonluğu da bulunan İlker’in son 7 sezonda tam 225 maçı bulunuyor.