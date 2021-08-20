2 hazırlık maçı  

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor 3 hazırlık maçı yapacak. Önceki gün 52 Orduspor ile karşı karşıya gelen ekip, Bolu Vonotel sahasında oynadı. Sarı Lacivertliler Bolu kampındaki son maçında 23 Ağustos’ta Adıyamanspor ile yapacak. Bu maçın ardından kampını tamamlayacak olan 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, çalışmalarına Kocaeli’de devam edecek. Takımın 29 Ağustos’taki rakibi ise 3. Lig’in yeni takımlarından Hendekspor olacak. Hendek Stadı’ndaki maç, son anda bir değişiklik olmazsa 17.30’da başlayacak.
23 Ağustos
17.30: Derince –Adıyaman – Bolu Von Otel Sahası
29 Ağustos
17.30: Derince –Hendekspor– Hendek Stadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.