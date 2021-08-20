20 Ağu 2021 - 15:35- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:36

2 hazırlık maçı  

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor 3 hazırlık maçı yapacak. Önceki gün 52 Orduspor ile karşı karşıya gelen ekip, Bolu Vonotel sahasın...
2 hazırlık maçı   mask

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor 3 hazırlık maçı yapacak. Önceki gün 52 Orduspor ile karşı karşıya gelen ekip, Bolu Vonotel sahasında oynadı. Sarı Lacivertliler Bolu kampındaki son maçında 23 Ağustos’ta Adıyamanspor ile yapacak.  Bu maçın ardından kampını tamamlayacak olan 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, çalışmalarına Kocaeli’de devam edecek. Takımın 29 Ağustos’taki rakibi ise 3. Lig’in yeni takımlarından Hendekspor olacak. Hendek Stadı’ndaki maç, son anda bir değişiklik olmazsa 17.30’da başlayacak.

 

 

23 Ağustos

17.30: Derince –Adıyaman – Bolu Von Otel Sahası

 

29 Ağustos

17.30: Derince –Hendekspor– Hendek Stadı

 

20 Ağu 2021 - 15:35 - Spor

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