TFF 1. Lig heyecanı TRT’de de yaşanıyor  

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. TFF 1. Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca Süper Lig karşılaşmalarının naklen yayını Radyo 1’de, maçların özet görüntüleri ise TRT Spor’da yayımlanıyor. Dün akşam Samsunspor - Balıkesirspor maçı ile başlayacak ligin 2. hafta karşılaşmaları canlı yayınla ekrana gelecek.
TRT Spor’da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları:
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ
17.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR
17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.15 ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR
21.45 Manisa FK - Denizlispor
23 Ağustos 2021 Pazartesi
20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor
TRT Avaz:
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ (BUGÜN):
21.45 Altınordu – Tuzlaspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.