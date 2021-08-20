20 Ağu 2021 - 15:36- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:39

TFF 1. Lig heyecanı TRT’de de yaşanıyor  

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 ma...
TFF 1. Lig heyecanı TRT’de de yaşanıyor   mask

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu karşılaşmalarının 90 dakikalık heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanıyor. 4 gün sürecek ikinci hafta karşılaşmalarında 9 maç, 8 farklı şehirden canlı yayınla TRT Spor ve TRT Avaz ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. TFF 1. Lig'de 12 farklı şehirden 19 takımın Süper Lig hedefi için müthiş rekabetinin tüm karşılaşmaları canlı yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca Süper Lig karşılaşmalarının naklen yayını Radyo 1’de, maçların özet görüntüleri ise TRT Spor’da yayımlanıyor. Dün akşam Samsunspor - Balıkesirspor maçı ile başlayacak ligin 2. hafta karşılaşmaları canlı yayınla ekrana gelecek.

 

TRT Spor’da canlı yayımlanacak TFF 1. Lig ikinci hafta karşılaşmaları:

 

 

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ 

17.00 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği

 

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR

17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

19.15 ANKARAGÜCÜ - KOCAELİSPOR

21.45 Manisa FK - Denizlispor

 

23 Ağustos 2021 Pazartesi

20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor

 

TRT Avaz:

21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ (BUGÜN):

21.45 Altınordu – Tuzlaspor

# Kocaelispor

20 Ağu 2021 - 15:36 - Spor

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