20 Ağu 2021 - 15:38- Spor G: 20 Ağu 2021 - 15:40

Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor  

Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı. Belediyespor Yağlı Güreş Takımı...
Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor   mask

Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı. Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Antrenörler Kaan Kaya ve Burak Kaya ile geçen hafta düzenlenen Balıkesir Kurtdere, İstanbul Şile ve Kocaeli Sekapark güreşlerinde başarılı olan pehlivanlar, Metin Oral’la buluştu. Başkan Metin Oral, “Başarmak sizden, destek bizden. Meclisimizde aldığımız kararla başarılı olan sporcularımızı ödüllendireceğiz” diye konuştu.
# Balıkesir

20 Ağu 2021 - 15:38 - Spor

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