Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı. Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti. Antrenörler Kaan Kaya ve Burak Kaya ile geçen hafta düzenlenen Balıkesir Kurtdere, İstanbul Şile ve Kocaeli Sekapark güreşlerinde başarılı olan pehlivanlar, Metin Oral’la buluştu. Başkan Metin Oral, “Başarmak sizden, destek bizden. Meclisimizde aldığımız kararla başarılı olan sporcularımızı ödüllendireceğiz” diye konuştu.
20 Ağu 2021 - 15:38- Spor Güncelleme: 20 Ağu 2021 - 15:40
Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor
Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı. Belediyespor Yağlı Güreş Takımı...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.