Yelkenciler Derince’de    

Bugün yelkenler Derince’de açılacak. Derince Yelken Parkuru’ndaki yarışlar sabah 9’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar art arda devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kupası Yelken Yarışları’nda kentimiz sporcuları boy gösterecek.